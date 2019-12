Pa marreveshje per bashkeqeverisje, nis takimi i Kryesise se LDK-se

Në ditën kur do të mbahet edhe seanca konstituive e Kuvendit ka filluar takimi i Kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK).

I pari i LDK-së, Isa Mustafa ka mbledhur anëtarët e kryesisë në selinë e partisë.

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa para takimit të Kryesisë së LDK-së, ka thënë se për sot nuk është paraparë të mbahet takim me Vetëvendosjen.

Mustafa ka thënë se nëse eventualisht ka ndonjë lëvizje para seancës konstituive atëherë do të bëhet e ditur.

“Nuk është paraparë të ketë takim me Lëvizjen Vetëvendosje. Nëse para kuvendit do të kemi sinjale do ta publikojmë. Sot me anëtarët e kryesisë do të bëjmë përgatitje për mbledhje të Kuvendit”, është shprehur Mustafa.

Dy partitë, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës pritet të jenë në Kuvend pa marrëveshje për bashkëqeverisje. Në mungesë të marrëveshjes ndërmjet dy partive të cilat kanë dalë të parat në zgjedhjet e 6 tetorit, në seancë pritet të bëhet vetë betimi i deputetëve.