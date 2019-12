Korçe, keshilli bashkiak miraton projekt buxhetin

Këshilli Bashkiak i Korçës ka miratuar këtë të enjtje projekt buxhetin e vitit 2020.

Kryebashkiaku Sotiraq Filo në fjalën e tij është shprehur se buxheti në aspektin e të ardhurave nuk do të ketë rritje të taksave dhe të tarifave. Ndër të tjera ai është shprehur se pjesë e buxhetit do të jenë edhe investime të reja që janë parashikuar të bëhen për vitin e ardhshëm.

“Buxheti ne aspektin e te ardhurave Paketa Fiskale nuk ka rritje te taksave dhe tarifave. Rritje e transfertes se pakushtezuar ne vleren 10 mln leke. Sa i takon investimeve kemi disa investime qe vazhdojne por edhe investime te reja ne drejtim te rehabilitimit te infrastruktures rrugore. Mbeshtetje edhe ne zhvillimin e sektorit ekonomik, turizem, bujqesi, agroperpunim etj por edhe ne fushen e Teknologjise se Komunikimit dhe Informacionit. Nje fond prej 1 mld leke te vjetra eshte lene per nderhyrje ne infrastrukturen shkollore. Nuk perjashtohen edhe projektet sociale, gama e tyre eshte duke u zgjeruar perfshire edhe projektet per strehimin. Nje fond i larte vihet ne dispozicion te Artit dhe Kultures. 1.7 perqind e buxhetit 24 mln e 600 vlera e parashikuar per emergjencat.”