Kënga e saj aspër në h*le nuk është: Poeti i njohur reagon ndaj Elvana Gjatës

“Me një tekst të tillë dikur nuk të linin të këndoje as në hale.” Poeti, skenaristi dhe regjisori Petrit Ruka ka kritikuar këngën “Me tana” të këngëtares Elvana Gjata, e cila ishte pjesë e konkurimit ne Festivalin e 58 të Këngës në RTSH.

Reagimi:

TMERR ARTISTIK DHE NJË URGJENCË KOMBËTARE

Jap e marr ta kuptoj këtë tekst të ndyrë që më doli para dhe nuk ia dal dot. Kjo quhet këngë…dhe qenka trasmetuar në Festival. Me një tekst të tillë dikur nuk të linin të këndoje as në hale.

Shijoheni.

Teksti: Elvana Gjata

Këndon: Elvana Gjata

Kupton: Elvana Gjata

5 milion shqiptarë paguajnë RTSH për ndyrësi të tilla dhe na na na-n e saj…

Tmerr artistik.

Organizatorët e këtij festivali duheshin “arrestuar” në sallë për krim ndaj gjuhës shqipe dhe fyerje të rëndë të dinjitetit te kultures kombëtare shqiptare.

Duhet hartuar me ngut një ligj i posaçëm që këngët në Festivalin e RTSH duhet të vijnë patjetër në standard dhe të kenë poshtë firmën aprovuese të dhjetë poetëve më të mirë të vendit. Unë vetë nuk do ta pranoja këtë tekst edhe sikur të vinte me muzikën e Ennio Morricone-s.

“Ti kam fal ty me tana

Me tana o me tana

Dashni me fal

O kush ka me ma nal?

A ma thua edhe sa

Duhet të pres ty me të pa

Ta di, dua ta di dhe sa

Kohën ndale, ndale

Të shkoj ngadale ndale

O më ngadale ndale

Na na na na na…”

Turpi e mbuloftë emrin e atyre regjisorëve, udhëheqësve artistikë, prezantuesve, redaktorëve, kompozitorëve që kanë emrin në titrat e këtij produksioni me tekste të tilla. Një ditë bota do të qesh me të madhe me idiotësinë e tyre. Tallja e brezave që vijnë do t’i shoqërojë edhe aty ku do te jenë, në varr.