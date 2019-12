Dy termete lekundin Cerrikun e Durresin gjate nates dhe ne mengjes

Regjistrohen dy lekundje te te reja termeti ne Shqiperi.

E para ka ndodhur ne Cerrik rreth mesnates dhe sipas EMSC, ka qene me fuqi 2.6 me epiqender ne zonen e Cerrikut, ne thellesi 3 kilometer dhe distance rreth 36 km nga Tirana.

Termeti i regjistruar ne Cerrik eshte percaktuar me oren 3.41 pas mesnates.

Lekundja e dyte qe ka qene me e forte eshte regjistruar ne Durres, me fuqi 3.2 dhe me thellesi 5 kilometer.

Me saktesisht lekundja ne Durres eshte regjistruar ne ora 7.17./lajmifundit.al