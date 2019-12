Perlotet ne studio Rudina Magjistari: Bashkeshorti dhe vajza…

Me kane bere edhe here te tjera surpriza, por kjo e sotmja ishte speciale… Pershendetje nga e gjithe Shqiperia e pertej kufinjve te saj dhe, qershia mbi torte, nga me te shtenjtet e mi, Mia dhe Xhavi ❤️❤️ Krishtlindje kaq te veçanta kete vit, u emocionova shume 🤩😅 Faleminderit stafit tim, gazetare dhe vajza te shkelqyera! E lumtur, qe kam bashkepunetore si ju! Xhan shume❤️🥰

Bashkëshorti i Rudina Magjistarit dhe vogëlushja e saj Mia, surprizuan moderatoren sot me rastin e Krishtlindjes.

Në studion e emisionit erdhi një buqetë me luledielli dhe një kartolinë e shkruar nga vogëlushja.

“Mami të dua”, shkruhej në të.

Rudina zbuloi e emocionuar se ai ishte shkrimi i Mias, pasi vogëlushja ka mësuar të shkruajë.

Ajo falenderoi gjithashtu bashkëshortin me fjalët: “Kjo është nga njeriu im i zemrës, e falenderoj shumë dashurinë e jetës sime. Të dua shumë zemër”.

Më pas Rudina i falenderoi ata me një postim në Instagram, ku shkruante disa fjalë zemre:

Me kane bere edhe here te tjera surpriza, por kjo e sotmja ishte speciale…

Pershendetje nga e gjithe Shqiperia e pertej kufinjve te saj dhe, qershia mbi torte, nga me te shtrenjtet e mi, Mia dhe Xhavi Krishtlindje kaq te veçanta kete vit, u emocionova shume

Faleminderit stafit tim, gazetare dhe vajza te shkelqyera! E lumtur, qe kam bashkepunetore si ju! Xhan shume!