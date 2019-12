Paloka: Perfituesi i vetem nga ‘Mini-Schengeni’, Serbia dhe Vuçiç

Nënkryetari i Partisë Demokratike, Edi Paloka, ka reaguar pas “sqarimit” të para pak minutave të kryeministrit Edi Rama në Facebook.

Sipas numrit dy të selisë blu, justifikimet e Ramës ishin të pritshme, ndërsa shton se kush e njeh mirë kryeministrin mund ta paramendojë se ai mund t’i ketë dërguar një mesazh privat kryeministrit të Kosovës, për t’i treguar se sa shumë e vlerëson.

“Mos ju duket habi që një “trim” si Rama, i merr seriozisht dhe ato që shkruhen në rrjete sociale se Ramushi ka per ta rrahur me shpulla, për fyerjet qe ka lëshuar Rama për të e për Kosovën në krah të Vuçiçit!”, shkruan ndër të tjera Paloka.

Postimi i plotë i Edi Palokës:

Nuk ka me asnje surprize ne veprimet e Rames. Edhe justifikimet e tij te fundit ne fb ishin te pritshme. Madje, ne se nuk e ka bere akoma, “levizja” e rradhes ju siguroj qe do jete nje mesazh privat per Ramushin ku duke u perdredhur do ti shkruaj se sa shume e vlereson. Kush e njeh mire Ramen e njeh dhe kete “ves” te tij , qe kur shfaqet si i forte apo arrogant ne publik, me dike qe e di qe mund t’ja ktheje, menjehere e kontakton privatisht per ti treguar qe nuk i ka patur seriozisht sharjet…

Mos ju duket habi qe nje “trim” si Rama, i merr seriozisht dhe ato qe shkruhen ne rrjete sociale se Ramushi ka per ta rrahur me shpulla, per fyerjet qe ka leshuar Rama per te e per Kosoven ne krah te Vucicit!

Sa per ate se “mini-shengeni” qenka ne te mire te shqiptareve se realizoka “qellimin madhor” te levizjes se lire te njerezve ne rajon, deficenti kryeminister e di shume mire se shqiptaret kane mbi dhjete vjete qe levizin lirisht jo vetem ne rajon, po ne gjithe Evropen!

E vetmja qe perfiton nga ky i ashtuquajtur “mini-shengen” , eshte Serbia ! Shqiptaret, ne Shqiperi dhe Kosove , jane ata qe humbasin e Rama ashtu si Vucic e dijne shume mire kete…