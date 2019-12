LDK: Po behen perpjekje maksimale per arritjen e marreveshjes me Vetevendosjen

Ndonëse sot nuk është raportuar për ndonjë takim mes liderëve të LVV-se dhe LDK-së, Albin Kurtit dhe Isa Mustafës, burime të Telegrafit brenda LDK-së, kanë thënë se po bëhen përpjekje maksimale për finalizimin e marrëveshjes për qeverisje mes dy subjekteve.

“Po bëhen përpjekje nga liderët për finalizimin e marrëveshjes… Ne jemi në pritje të thirrjes nëse liderë kanë nevojë për ndihmën tonë”, i tha Telegrafit një zyrtar i lartë i LDK-së.

Ndryshe, sot ka mbajtur mbledhje e Grupi Parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje, por askush nuk ka dhënë sqarime se për çfarë është biseduar dhe se a është marrë ndonjë vendim.

Deputetja e LVV-së, Albulena Haxhiu tha para mediave shkurt se përmes një komunikate për media do të tregojnë lidhur me atë se çfarë është folur gjatë këtij takimi.

Është raportuar se LVV do të dalë me një kumtesë pas këtij takimi dhe me qëndrimin lidhur me bisedimet rreth koalicionit me LDK-në. /Telegrafi/