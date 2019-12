France/ Femijet e mitur shqiptare mbyten ne lume para syve te nenes

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur pasditen e së martës në Loire të Francës. Dy fëmijë nga Kosova janë mbytur në lumë, para syve të nënës së tyre. Mediat franceze kanë raportuar për ngjarjen e rëndë, ndërkaq deri më tani nuk dihet se nga cili vend i Kosovës është familja kosovare me banim në Francë.

Atë pasdite nëna kosovare kishte dalë me dy fëmijët e saj për të ngrënë drekë në një restorant në afërsi të lumit ‘Le Moingt’ në Loire të Francës.

Fëmijët, vëlla e motër, po loznin në afërsi të lumit në momentin tragjik. Djali 2-vjeçar ra në lumë, e motra e tij 5 vjeçe u hodh për ta ndihmuar të vëllain të dilte.

Nëna 35-vjeçare po ashtu u hodh në lumë, për t’i shpëtuar fëmijët, por fatkeqësisht nuk arriti të bënte asgjë. Vajza dhe djali i saj i vdiqën para syve.

Mediat franceze kanë raportuar për ngjarjen e rëndë dhe kanë dhënë detaje se si ka ndodhur ngjarja.

“Dy fëmijë nën moshën pesë vjeç, të cilët po luanin në brigjet e një lumi të përmbytur, vdiqën para syve të nënës së tyre. Drama e tmerrshme ndodhi pasditen e së martës, në lumin e quajtur Le Moingt, i cili kalon jo shumë larg zonës tregtare të Montbrison në Loire. Nëna 35-vjeçare nga Kosova po kthehej nga një restorant i ushqimit të shpejtë me dy fëmijët e saj kur shkuan në buzë të lumit të përmbytur. Sipas deklaratave të saj, fëmija i vogël ra në ujë. Motra e tij u përpoq ta kapte para se të zhdukej nga rryma. Nëna arriti të bashkohej me ta por pa mundur t’i ndihmonte. Pastaj ajo paralajmëroi njerëzit të njoftojnë shërbimet e urgjencës. Ata mbërritën atje, por as ata nuk mund të bënin asgjë, sipas të njëjtave burime”, shkruajnë mediat franceze.

Po ashtu, theksohet se 35-vjeçarja kosovare është shtruar në spital, pas tronditjes që mori nga mbytja në lumë e dy fëmijëve të saj.

“Shumë e tronditur, nëna u shtrua në spital. Zyra e prokurorit Saint-Etienne ka nisur hetimet, dhe ka urdhëruar autopsinë e dy trupave”, raportojnë mediat franceze.

Ndërkaq i prekur nga tragjedia në Francw, kryeministri në detyrë, Ramush Haradinaj, i ka shprehur ngushëllime familjes për humbjen e dy fëmijëve.

“Tragjik lajmi për dy fëmijët nga Kosova që humbën jetën aksidentalisht duke rënë në lumë në qytetin Montbrison, Loire të Francës. U shpreh ngushëllimet e sinqerta familjarëve!”, ka shkruar ai.

Edhe ministri në detyrë i Jashtëm, Behgjet Pacolli, ka shprehur dhimbjen për këtë rast.

“Me dhimbje të thellë kam marrë lajmin për vdekjen e dy fëmijëve kosovar në Francë. Ngushëllimet e mia më të sinqerta për prindërit e fëmijëve, familjen dhe miqtë e tyre. Mendimet tona janë me ata në këto momente të vështira dhe misioni ynë diplomatik në Paris do të sigurojë të gjithë ndihmën e nevojshme për ata në këto momente të dhimbshme”, ka shkruar Pacolli.