Zaev: Zgjedhjet mund te shtyhen nese nuk miratohen ligjet

Kryeministri maqedonas, Zoran Zaev deklaroi se zgjedhjet në vendin fqinj, të caktuara të mbahen në 12 prill, mund të shtyhen.

Kuvendi mund të mos shpërbëhet në mesin e shkurtit në rast se nuk miraton paraprakisht ligjet që janë në dobi të qytetarëve, është shprehur ai.

“Ligjet thelbësore, mosmiratimi i të cilave pengon pensionet, sigurimet shoqërore, rritjen e pagave, gjithë atë që nënkupton jetë për qytetarët, atëherë zgjedhjet edhe mund të shtyhen. Nuk e them këtë sot si kërcënim, sepse përgjegjësia e çdo deputeti pavarësisht nga pushteti apo opozita është përgjegjësi edhe e Qeverisë, pushtetit lokal dhe gjithë të tjerëve që e marrin rrogën nga qytetarët. Unë nuk e dëshiroj shtyrjen e zgjedhjeve, e kam përsëritur pafund se zgjedhjet nuk duhet të shtyhen por njëkohësisht detyrimi i parë janë qytetarët. Detyrimi i dytë, edhe politik është që të mos lejojmë të frenohet interesi i qytetarëve, kjo është më e rëndësishmja”, është shprehur Zaev.

Në Maqedoninë veriore sakaq është vendosur që diskutimi publik për ndryshimin e Kodit zgjedhor të organizohet jashtë institucionit ligjvënës. Propozimi për një njësi zgjedhore kundërshtohet nga dy partitë më të mëdha parlamentare BDI dhe VMRO me 6 mijë amendamente. Ndërkohë kryeparlamentari Xhaferi kishte deklaruar se nuk ka bazë në Rregullore për organizimin e diskutimit publik në Kuvend, për ligjet me procedurë të shkurtuar.