U demtua nga termeti, rinis punen Gjykata e Lezhes

Ka rinisur puna në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lezhë, pas dëmtimeve që pësoi godina nga tërmeti i 26 nëntorit.

Selia e gjykatës pas dëmeve të tërmetit është transferuar përkohësisht në ndërtesën e Prokurorisë pranë kësaj gjykate.

Në kushtet e ambienteve të kufizuara për ushtrimin e veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore do jetë Këshilli i Gjykatës ai që do të përcaktojë kategoritë e çështjeve gjyqësore për të cilat veprimtaria gjyqësore do të rifillojë punë menjëherë.

Puna në gjykatën e Lezhës është pezulluar prej afro 1 muaj, pasi godina këtij institucioni u shpall e pabanueshme si pasoje e dëmtimeve nga tërmeti.

Objekti pritet të inspektohet sërish nga ekspert të huaj të cilët do të japin vlerësimin përfundimtar për fatin e kësaj godine dy katëshe.

Ndërprerja e punës ne gjykatë ka sjellë anomali në punën e gjyqtareve, duke ju referuar numrit të lartë te çështjeve qe kanë në shqyrtim dhe personelit të kufizuar.