Qeveria miraton amnistinë, lirohen 26 gra, ja të dënuarit që përfitojnë

Qeveria ka miratuar në mbledhjen e sotme projektligjin për amnistinë që do duhet të kalojë në parlament për tu zbatuar me rastin e fundvitit.

Ministrja e Drejtësisë Etilda Gjonaj në një dalje për median, tha se amnistia ka patur në fokus gratë dhe të miturit.

Nga aministia do të përfitojnë gjysma e grave të dënuara, duke u lirua 28 prej tyre. Ajo tha se aktualisht janë në burg 56 gra, dhe gjysma e tyre do të dalin pas miratimit të ligjit, ndërsa

28 gra te tjera që mbeten në qeli do përfitojnë uljen e një të tretës së dënimit.

Nga amnistia pritet të lirohen edhe 4 të dënuar të mitur, dhe dy të tjere perfitojne ulje dënimi.

Sipas amnistisë, nga amnistia përfitojnë edhe burrat e dënuar që janë të dënuar me 2 vjet ose më pak heqje lirie.

Tjerë përfitues nga amnistia janë edhe meshkujt mbi 60 vjeç që u kanë mbetur më pak se dy vjet burg për të vuajtur.