Emrat e kandidateve per kryetar PS ne disa qytete

Kryesia e PS ka diskutuar sot emër për emër kandidaturat për kryetarët e rinj të degëve të PS në rrethe.

Gazetari Top Channel Muhamed Veliu ka mundur të sigurojë disa prej emrave të diskutuar në mbledhjen e kryesisë.

Për PS Durrës në garë janë Luan Zaza -Ardit Kertusha po dy kandidate në Vlore Anduel Tahiraj -Albana Hodaj. Drejtimin e PS Elbasan do ta marrë në dorë me komandim të përkohshëm deputetja Evis Kushi deputete. Sakaq Eduard Ndreca Taulant Malshi Florida Cuni janë në garë për të marrë drejtimin e PS Lezhë.

Nuk ka dilema se kush do ta drejtojë PS e Tiranës. Me vendim unanim të kryesisë, degën më të madhe të kësaj partie do ta drejtojnë Elisa Spiropali dhe Ervin Bushati.