Elbasan/ Kreu i KLP, zbulohen dy emrat e propozuar per drejtimin e prokurorise

Kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë Gent Ibrahimi ka zhvilluar ditën e sotme një vizitë në Prokurorinë e Elbasanit ku është takuar me prokurorët.

Gjatë takimit janë propozuar dhe dy emrat e rinj për drejtimin e organit të akuzës në këtë qark. Ata janë Kreshnik Ajazi dhe Bledar Mustafaraj.

Në fund të takimit me dyer të mbyllura ,Ibrahimi nuk ka pranuar të prononcohet për median. Burime bëjnë me dije se ai gjatë takimit ai është njohur dhe me problematikat e institucionit, dosjet e nxehta si dhe ka dhënë porosi të qarta.

Ibrahimi ka folur hapur duke kërkuar të mos bëhet kompromis me krimin, por të luftohen bandat.

Elbasani vetëm gjatë këtij muaji tërhoqi vëmendje për atentatin në Peqin ku mbeti i vdekur një persona dhe u plagos një tjetër në Peqin, ndërkohë që ngjarja ende nuk është zbardhur.