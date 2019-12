Dimri i vertete ende nuk paska nisur, janari sjell acarin

Nëse po mendoni se po kalojmë një dimër të butë, po gaboheni pasi dimëri i vërtetë ende nuk ka ardhur.

Teksa dhjetori do të përfundojë me temperatura të larta, ndërsa nuk do të kemi reshje shiu deri në datën 25 dhjetor.

“Muaji janar do të sjelli dhe dimrin e vërtetë për territorin shqiptar, ku pritet që të kemi ditë shumë të ftohta.

Mujai dhjetor ka patur temperatura shumë të larta në krahasim me dy vite më parë dhe se me temperatuart normale për këtë muaj.

Me datë 25 do të kemi prezencë të vranësirave, kryesisht gjatë pjesë së parë të ditës, kryesisht në qendër dhe në jug të vendit. “- u shpreh Osman