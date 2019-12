Bllokohen 10 mije lodra të rrezikshme per femijet, permbanin…

Inspektorati i Mbikëqyrjes së Tregut ka bllokuar mbi 10 mijë lodra për fëmijë, pasi nga analizat e bëra në Itali kanë rezultuar me përmbajtje kimike më të lartë se norma e përcaktuar nga Bashkimi Europian. Kreu i këtij Institucioni, Lavdrim Sahitaj ka bërë me dije pasi janë marrë disa mostra të lodrave që ishin nxjerrë në shitje në tregun shqiptar, ku një pjesë e tyre kishin kanë rezultuar të rrezikshme. Në deklaratën që ka pasur për mediat, ai u ka bërë thirrje prindërve që të kenë kujdes.

” Janë 10,000 produkte që janë bllokuar në pjesën e parë të muajit dhjetor. Ju kërkojmë importuesve dhe gjithë linjës së tregtimit të produkteve lodra, të bëjnë kujdes në produktet, që ata tregtojnë për konsumatorët, të cilat duhet të jenë në përputhje me legjislacionin për mbikëqyrjen e tregut, si edhe të tërheqin nga tregu produktet për të cilat ISHMT ka vendosur masën e ndalimit të përhershëm dhe janë njoftuar zyrtarisht si produkte të rrezikshme. Kemi bërë një sërë analizash certifikuara Itali, pas marrjes së mostrave të dala në tregun tonë dhe rezulton që pjesa më e madhe e tyre me probleme kimike, jashtë normës për t’u tregtuar me shumicë dhe pakicë. Prindërit që kanë vendosur të blejnë lodra për fëmijët, duhet të kenë kujdes pasi janë me rrezik shumë të lartë kimik dhe fizik. Kam parasysh lodrat që thyhen, gëlltiten, që kanë elementë kimik toksik jashtë çdo norme të lejuara”, tha Sahitaj.