60 pallate te pabanueshem ne Laç nga termeti, vijon pastrimi i zones nga inertet

Në qytetin e Laçit po punohet përgjatë 24 orëve për largimin e inerteve pas shembjes së 7 pallateve të cilët u dëmtuan nga tërmeti i 26 nëntorit. Një numër i konsiderueshëm mjetesh të bashkisë së Kurbinit dhe firmave private janë angazhuar për pastrimin e zonës cila është kthyer në një gërmadhë.

Inertet po dërgohen në zonën e Porto Romanos në Durrës, ndërsa synohet që ky proces të përfundojë brenda javës që vjen. Në qytetin e Laçit janë shpallur të pabanueshëm 60 pallate të cilët kanë pësuar dëmtime serioze nga tërmeti i 26 nëntorit. Deri më tani vetëm 7 prej tyre janë shembur, ndërsa për të tjerët ende nuk ka një vendim përfundimtar.

Burime nga Bashkia e Kurbinit bëjnë me se objektet e dëmtuara po verifikohen sërish nga ekspertë më të specializuar të cilët do të thonë fjalen e fundit se si do të veprohet me këto godina. Në pallatet të cilat do vendoset për rikonstruksion do të nisë puna menjëherë ndërtesa e tjera do shemben plotësisht