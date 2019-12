U kap me pistolete ne Bllok, gjykatat caktojne arrest shtepie per presidentin e Turbines

Gjykata e Tiranës ka dhënë ‘arrest shtëpie’ për presidentin e Turbinës (Cërrikut), Gentian Gjokën, për veprën penale armëmbajtje pa leje. Ndërkohë Gjykata e Vlorës, për Gjokën ka dhënë të njëjtën masë sigurie për shkak se presidenti i Turbinës akuzohej për mashtrim. Masa për Gjokën është dhënë ditën e shtunë në Tiranë dhe Vlorë.

Presidenti i ekipit të futbollit të Turbinës së Cërrikut, Gentian Gjoka 45-vjeç me origjinë nga Vlora është arrestuar mbrëmjen e 19-dhjetorit në zonën e Bllokut, pasi nga kontrolli fizik dhe në banesë iu gjet një armë zjarri pistoletë, me një krehër me fishekë. Operacioni sipas policisë u bë pas informacioneve nga qytetarët se një person në kërkim qarkullonte me armë zjarri.

Më pas nga verifikimet rezultoi se Gjoka ishte i shpallur në kërkim për llogari të policisë së Vlorës për mashtrim. Edhe pse në kërkim ai lëvizte i qetë dhe madje i armatosur në një nga zonat më të frekuentuara në Tiranë.