“Nderi i qarkut Diber per Haxhi Lleshin”, reagon Berisha: Nderohet xhelati i diktatures

Ish-kryeministri i vendit Sali Berisha ka reaguar me anë të një statusi në “Facebook”, pas lajmit se Bashkia e Dibrës ka nderuar Haxhi Lleshin me titullin “Nderi i qarkut të Dibrës”.

Berisha poston mesazhin e një qytetari, që shprehet se Haxhi Lleshi është nderuar sot në Dibër, duke dhënë edhe emra se kush e ka nderuar ish-presidentin në kohën e monizmit.

Postimi i Sali Berishës

Xhelati i diktatures hoxhiste dhe agjenti i UDB se Titos shpallet qytetar nderi ne Qarkun e Dibres!

Te dashur miq, sot keshilli monist i Qarkut te Dibres me urdher te Edvin Kristaq Xhelatit shpalli qytetar nderi te Qarkut te Dibres njerin nga xhelatet me te urryer te rregjimit te Enver Hoxhes, kryekriminelin qe ka ekzekutuar pa gjyq me dhjetra njerez te pafajshem dhe qe per tre dekada me radhe ne krye te presidiumit famzi te kuvendit popullor ka firmosur si xhelat i vertetet ekzekutimin, me pushkatim ose varje ne litar, te mijra shqiptareve si kundershtar te regjimit te Enver Hoxhes, Hitlerit shqiptar te Pasluftes se Dyte Boterore.

Denoj me ashpersine me me madhe kete vendin te marre me porosi direkte te Edvin Kristaq Xhelatit si nje perpjekje makabre per te rehabilituar krimet dhe kriminelet e diktatures barbare te eterve mizor te Edvin Kristaq Xhelatit, si nje vrasje per se dyti te mijra e mijra qendrestareve martire te diktatures komuniste.

Edhe njehere ju bej thirrje shqiptareve te ngrihemi dhe te permbysim Edvin Kristaq Xhelatin dhe kliken e urryer te tij! sb

Pershendetje Doktor ! Sot, per turpin e Zotit, Keshilli i Qarkut Diber, ne mbledhjen e rradhes, ka dekoru me titull nderi Haxhi Lleshin🙈…., nder te tjera vegla qorre e enver hoxhes per nxitjen e vellavrasjes apo zhvillimin de fakto te luftes civile ne Diber pas v.1944…Sa turp , ku po shkojme 🙈🙈🙈

Per dijeni:

Kryetare e K. Qarkut Diber eshte Valentina Haliti, qe is njekohesisht eshte edhe Kryetare e Deges PS Diber. Sekretar i K. Qarkut Sadik Damzi, enverist…( ky turp eshte bere me urdher te vet Edi Rame dhe me propozim te veteraneve nostalgjik e rrangalle ketu ne dibren e nenshtruar tashme…krimit, injorances dhe dhunes se rilindjes…, por qe mbeshteten nga Edi Rama fhe qeveria fhe Partia Socialiste…).