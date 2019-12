Miratohet lista e Inspektoriatit te Larte te Drejtesise, ja si u renditen kandidatet

Është miratuar lista përfundimtare me 5 kandidatë për Inspektoratin e Lartë të Drejtësisë. Në garën për ILD-në, në vend të parë, u rendit Artur Metani me 89.6 pikë.

Në vend të dytë u rendit Sokol Stojani me 89 pikë. Në vend të tretë u rendit , Joana Asimi Sorraj 82.2 pikë.

Në vend të katërt u rendit Eris Hysi me 78.3 me pikë, kurse në vend të pestë u rendit Lindita Troja me 63.4 pikë.