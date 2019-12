Miku i Elvanes i kundervihet jurise shqiptare: “Ju futen dhe ju treguan sa pike te jepni”

Mbrëmjen e kaluar Elvana Gjata u rendit në vendin e dytë me këngën “Me tana”.

Këngëtarja ishte një ndër pretendentet kryesore për të fituar, megjithatë me një diferencë të vogël pikësh, Arilena Ara arriti të triumfojë.

Pas mbylljes së festivalit nisën polemikat dhe njerëzit janë ndarë në dy pjesë.

Të shumtë janë ata që mendojnë se Elvana duhet të fitonte dhe mes tyre edhe miku i këngëtares, Valdrin Sahiti.

Nëpërmjet një postimi në Instagram, ai i kërkon Elvanës falje dhe tregon se artistja mori pjesë në festival vetëm sepse mësoi se juria do të ishte e huaja.

Ai shton se ishte ndër njerëzit që e shtyu më shumë që ajo të merrte pjesë.

“Nuk po shkruaj vetëm si mik i Elvanës, sepse tashmë dihet sa krenar jam, por edhe si bashkëpunëtor prej shumë vitesh. Elvana bashkë me stafin pranuan ftesën dhe hynë në Festival sepse mësuan që do të kishte një juri të huaj që bazonte vlerësimin në meritë. Elvana, të kërkoj falje që insistova, unë doja sepse besova që me një juri të huaj nuk do kishte idiotësi, skema, strategji të momentit të fundit por vetëm emocion si ato që ju dhurove të gjithëve. Elvana, Eurovizioni të dha 18 pikë!!! Të dhanë vlerësimin maksimal tre të huaj, që të shihnin për herë të parë, por kuptuan menjëherë se ke yllin në ballë. Të tre të pëzgjedhur për këtë produkt, gjykuan se ti dhe kënga jote ishit zgjedhja më e mirë për të përfaqësuar Shqipërinë në Eurovizion. Kurse nga juria shqiptare, që siç shihet në (swipefotot) Mikaela Minga kishte CV shumë të gjatë, por shumë pak gjak dhe askund lidhje me muzikën moderne të dha vetëm dy pikë. Dy pikë që nuk justifikojnë karrierën 15 vjeçare, popullaritetin, mundin, performancën dhe gjithcka çfarë ti ke dhënë e jep në skenë. Zonjën në fjalë e futën në fund i treguan sa pikë t’o japi …. presim pronomcimin e saj ).

Por tani mbaroi dhe unë të kërkoj falje që padashje besova se në Shqipëri mund të triumfojë merita. Shqipëria ka nevoje të nxjerrë në pension “komunistët” e fundit që përgatisin njerëz vetëm për ti ulur te juritë e spektakleve të tyre. Nuk e kuptuan as kur panë se ishe më e dëgjuara kudo dhe as kur salla u ngrit në këmbë dhe këndonte bashkë me ty. Besoj se këtej e tutje do përjetojnë ankthe me çdo gjë që do prodhojnë, pasi kurrë më nuk do të arrijnë shikueshmërinë që Elvana ju solli me vete. Sepse ajo vajzë për aq vite sa e njoh, vetëm jep, ndryshe nga të tjerë që duan vetëm të marrin. Ela të kërkoj dhe njëherë tjetër falje dhe e di që ti tani je rrugës për në Amerikë dhe do vazhdosh të mbushësh plot emocion dhe se ke një rrugë të gjatë TE MERITUAR përpara. Të dua shumë!

PS .PER DIJENINE E PUBLIKUT DHE FANSAVE DHE MEDIAVE …. DERI DITEN E FUNDIT NA ESHTE THENE JURIA ESHTE VETEEEEM E HUAJA ,SI NJEH ASKUSH ,VIJNE DIREKT NGA EUROVISIONI” shkruan Valdrini.