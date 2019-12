Luftanija britanike kap varkën me 4 milionë dollarë drogë

Marina Mbretërore Britanike bën me dije se një nga anijet e saj luftarake ndihmoi në kapjen e një sasie të madhe me drogë sintetike me vlerë 4.3 milionë dollarë, pranë Gjirit të Omanit

Anija luftarake “HMS Defender” që ka si bazë Portsmuthin, u dërgua për një mision vëzhgimi, pas sjelljes së dyshimtë në varkën me vela në veri të Detit Arab.

Marinarët hynë në varkë dhe gjetën aty 11 çanta të mëdha me drogë sintetike metamfetaminë, me peshë totale 131 kg.

“HMS Defender” është një nga shumë anijet luftarake britanike që janë vendosur këtë vit në Lindjen e Mesme për të siguruar kalimin e anijeve tregtare, pas sekuestrimit të një prej tyre në korrik, në Ngushticën e Hormuzit nga autoritetet iraniane, citon a2cnn.