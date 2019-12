Ja çfare kane parashikuar yjet per 12 shenjat e horoskopit kete jave

DASHI

Të përgjithshmet: Ne keto dite festive te kesaj jave shoqerohet edhe me nje eklips te Diellit ne ne 4 grad te shenjes se Bricjapitqe realizohet me date 26/12ne Bricjap , pasi shumë ëndrra do të jenë të këndshme dhe ndoshta ato dhe dëshirat e së kaluarës gjejnë rrugën e tyre. Disa udhëtime që keni në mendje këto ditë, është më mirë t’i shtyni ato sepse do të ketë pengesa dhe është mirë të mos e shtyni veten tuaj për asgjë.Kujdesuni për veten, kujdesuni për pamjen tuaj, kushtojini kohë për të blerë gjëra që ju pëlqejnë.Bëni çfarëdo që ju gëzon.

Parashikimet në dashuri: Ju që jeni ende beqar, lajmet janë mjaft interesante.Meqë Afërdita eshte tek ujori për ditët e fundit dhe vitin, rruga e saj ju përgatit për dashuri të fortë, pasi pamja e një personi do ju bëjë të ndjeni një entuziazëm të papritur erotik.

Parashikimet profesionale: Ne keto dit festive te kesaj jave shoqerohet edhe me nje eklips te Diellit ne ne 4 grad te shenjes se Bricjapitqe realizohet me date 26/12ne Bricjap, mos zbuloni planet tuaja të ardhshme dhe qëllimet tuaja profesionale, mbajni këtë kohë për veten tuaj dhe shikoni aspiratat tuaja për zhvillimin tuaj profesional. Gjithçka do ju justifikojë, por mos harroni se shumë vështrimedhexhelozi bien mbi ju. Me date 29/12 ku Merkuri futet ne shenjen e Bricjapit ku ka te bej me ekonomine komonikimin afat gjat dhe gjithcka lidhet me punen tuaj.

DEMI

Të përgjithshmet: Ne keto dit festive te kesaj jave shoqerohet edhe me nje eklips te Diellit ne ne 4 grad te shenjes se Bricjapitqe realizohet me date 26/12ne Bricjap.Kjo javë ka mbledhur shumë buzëqeshje për t’ju shpërblyer dhe për t’u bërë të ndiheni të lumtur. Një udhëtim që keni menduar kohë më parë mund të dalë më herët nga plani që keni pasur në mend.Ndërkohë një mik do t’ju sjellë në kontakt me një person i cili do t’ju ndihmojë në të ardhmen në arritjen e qëllimeve tuaja.Një çështje e trashëgimisë do të prekë familjen tuaj gjatë kësaj kohe. Me date 29/12 ku Merkuri futet ne shenjen e Bricjapit ku ka te bej me ekonomine komonikimin afat gjat dhe gjithcka lidhet me punen tuaj.

Parashikimet në dashuri: Ju, të cilët jeni ende vetëm, përpiquni të merreni me veten, pamjen tuaj, lejoni bukurinë tuaj të tërheqë vëmendjen e personit që sapo keni filluar të shihni nga një këndvështrim tjetër. Së shpejti do të shihni se ky person është pranë jush.

Parashikimet profesionale: Përputhshmëria dhe organizimi juaj është një nga ato elemente që nuk kalojnë pa u vënë re dhe janë indiferente nga mjedisi juaj profesional, kështu që nëse ju bëhet një propozim me interes të ri, mos e mohoni.Vijnë ditë më të mira për ju dhe për marrëdhënien tuaj profesionale dhe për të fituar stimuj financiarë! Çdo gjë është në favorin tuaj! Me date 29/12 ku Merkuri futet ne shenjen e Bricjapit ku ka te bej me ekonomine komonikimin afat gjat dhe gjithcka lidhet me punen tuaj.

BINJAKËT

Të përgjithshmet: Ne keto dit festive te kesaj jave shoqerohet edhe me nje eklips te Diellit ne ne 4 grad te shenjes se Bricjapitqe realizohet me date 26/12ne Bricjap.Kjo javë do të jetë mjaft positive dhe do te ju jepet mundesia per gjithcka , kjp jave do të ketë shumë gjëra me të cilat duhet të ballafaqoheni dhe ti zgjidhni.Mos u shqetësoni, por miqtë e mirë dhe njerëzit që ju çmojnë dhe mbështetin do ju ndihmojnë dhe do ju qëndrojnë në çdo hap tuajin!Në mjedisin tuaj familjar do të zbulohen disa gjëra që e vërteta është se nuk do ju gëzojnë, por mos u mërzitni bëni pak durim, trajtojini gjithçka me qetësi dhe do të shihni se gjithçka do t’i rregullohet në mënyrën më të mirë të mundshme.

Parashikimet në dashuri: Në dashuri ju që jeni beqar shumë shpejt do të shihni se personi që ju ështëafruar këtë kohë është aq i interesuar për ju që do t’ju joshë dhe do të rrisë interesimin tuaj dhe tërheqjen tuaj në të Afërdita që lëviz këto ditët të fundit te vitit ku ndodhet ne Ujor do t’ju bej te ndiheni mire dhe shume superior.

Parashikimet profesionale: Ne keto dit festive te kesaj jave shoqerohet edhe me nje eklips te Diellit ne ne 4 grad te shenjes se Bricjapitqe realizohet me date 26/12ne Bricjap.Mos prisni që gjithçka të zgjidhet me magji, punoni dhe kjo ju bën të ndiheni më mirë, por mos u ankoni për kolegët tuaj, sepse kjo gjë edhe ju lodh! Mos u nxitoni për të ndërmarrë hapa të reja biznesi. Me date 29/12 ku Merkuri futet ne shenjen e Bricjapit ku ka te bej me ekonomine komonikimin afat gjat dhe gjithcka lidhet me punen tuaj.Vendosni rregull, të gjitha bashkë nuk bëhen! Një sasi parash që do të merrni papritur do të jetë një arsye shumë e mirë dhe e veçantë për t’ju bërë të buzëqeshni!

GAFORRJA

Të përgjithshmet: Ne keto dit festive te kesaj jave shoqerohet edhe me nje eklips te Diellit ne ne 4 grad te shenjes se Bricjapitqe realizohet me date 26/12ne Bricjap.Keni shumë kohë që prisni diçka për të zbuluar çështjet që kanë të bëjnë me qëllimet tuaja shoqërore dhe personale. Kjo javë do të jetë e favorshme pasi do t’ju japë zgjidhjet që dëshironi për pasuritë dhe çështjet e pazgjidhura që janë përvetësuar prej jush. Njohjet e reja shoqërore do të rrisin disponimin tuaj dhe do të rrisin nevojën tuaj për të qenë vazhdimisht me njerëz që ju japin një atmosferë pozitive dhe kjo ju mbush me energji pozitive.

Parashikimet në dashuri: Në dashuri ju që jeni në një marrëdhënie, këtë kohë sigurohuni që jeni edhe më pranë bashkëshortit tuaj.Ju nevojitet dhe vazhdimisht duhet të kushtoni edhe më shumë kohë në marrëdhënien tuaj, sepse komunikimi juaj kohët e fundit ka humbur pak koordinimin e tij.Në këtë kohë, duhet të lëvizni më shpejt dhe më drejtpërdrejt për t’i treguar i/e dashures tuaj se jeni pranë tij në gjithçka dhe nuk duhen vetëm fjalë por edhe veprime.

Parashikimet profesionale: Ne keto dit festive te kesaj jave shoqerohet edhe me nje eklips te Diellit ne ne 4 grad te shenjes se Bricjapitqe realizohet me date 26/12ne Bricjap.Profesioni juaj këtë javë do të jetë i qetë, pasi asgjë e tronditshme ose e vështirë nuk do të ndodhë, gjithçka është nën kontroll dhe mbizotëron qetësia dhe heshtja. Një udhëtim biznesi do t’ju ofrojë mundësinë për të kontaktuar me njerëz që do t’ju sjellin më afër qëllimeve tuaja profesionale. Me date 29/12 ku Merkuri futet ne shenjen e Bricjapit ku ka te bej me ekonomine komonikimin afat gjat dhe gjithcka lidhet me punen tuaj.

LUANI

Të përgjithshmet:Ne keto dit festive te kesaj jave shoqerohet edhe me nje eklips te Diellit ne ne 4 grad te shenjes se Bricjapitqe realizohet me date 26/12ne Bricjap.Lajmet e kësaj jave janë shumë pozitive për ju, ashtu si çdo mendim apo dëshirë do të realizohet dhe t’ju japë kënaqësi dhe gëzim të madh. Një rreth i ri i njohësve do t’ju japë mundësinë të merrni pjesë në ngjarje shoqërore dhe të mbusheni me energji dhe atmosferë pozitive.Çështjet familjare do të diskutohen intensivisht këto ditë, të cilat natyrisht nuk do ju pëlqejnë fare, prandaj preferoni miqtë dhe njohjet që ju qetësojnë dhe mbani një profil të ulët me të afërmit tuaj, mos u merrni me çështjet që ju shqetësojnë shumë.

Parashikimet në dashuri: Në dashuri, ju që jeni në marrëdhënien tuaj që kujdeset për gjithçka, këto ditë do të ndjeni fuqishëm nevojën për të qenë me bashkëshortin tuaj dhe për të shijuar qetësinë dhe lirinë e dashurisë së tij. Një udhëtim i shkurtër që do organizoni së bashku me partnerin tuaj do ju qetësojë dhe do ju mbushë të dyve me momente të bukura dhe të ngrohta. Keni nevojë që të dy dhe kjo do t’ju bëjë mirë!

Parashikimet profesionale: Me date 29/12 ku Merkuri futet ne shenjen e Bricjapit ku ka te bej me ekonomine komonikimin afat gjat dhe gjithcka lidhet me punen tuaj.Jeni shumë komonikues dhe kjo është arma juaj e madhe dhe fuqia juaj e parezistueshme që ju bën të dalloni në biznesin tuaj.Ju do të keni mundësi të bisedoni me persona te rendesishem në punë dhe të shpërbleheni për zellin dhe konsistencën tuaj. Një çështje e trashëguar do t’ju sjellë përfitime financiare që ju bëjnë të ndiheni më mirë dhe më të fortë dhe më të sigurt!

VIRGJËRESHA

Të përgjithshmet: Ne keto dit festive te kesaj jave shoqerohet edhe me nje eklips te Diellit ne 4 grad te shenjes se Bricjapitqe realizohet me date 26/12ne Bricjap. Kjo javë do të jetë mjaft interesante pasi do t’ju japë emocione të mëdha në nivel personal dhe social. Do të bëni disa lëvizje që do t’ju sjellin dobi dhe t’ju sjellin në kontakt me njerëz të rëndësishëm. Rrethi juaj shoqëror rritet, dhe ju mbush me kënaqësi dhe konfirmim për vlerën tuaj. Do të ketë disa pengesa të vogla në familjen tuaj, është mirë të shmangni fërkimet dhe mosmarrëveshjet, dhe të mbani heshtjen tuaj sepse mjaft herë heshtja është flori.

Parashikimet në dashuri: Në dashuri ju që jeni vetëm, keni çdo arsye për të qenë të lumtur, pasi kaloni mirëme miqtë tuaj. Afërdita tek Ujori për ditët e fundit ju përgatit me praninë intensive të një personi në jetën tuaj që do të aktivizojë ndjenjat tuaja dhe do t’ju largojë nga energjit negative, per juve qe jeni ne nje lidhje apo njohje eshte koha per ceshtje seriozitet .

Parashikimet profesionale: Në profesionin tuaj çdo gjë rrjedh qetësisht dhe pa tensione, keni planifikuar planet tuaja profesionale dhe kjo ju bën të ndiheni të kënaqur. Ne keto dit festive te kesaj jave shoqerohet edhe me nje eklips te Diellit ne ne 4 grad te shenjes se Bricjapitqe realizohet me date 26/12ne Bricjap. Në financat tuaja gjithçka shkon mirë dhe së shpejti do të jeni në gjendje të shihni rritjen tuaj të të ardhurave me gëzim dhe lehtësim.

PESHORJA

Të përgjithshmet: Ne keto dit festive te kesaj jave shoqerohet edhe me nje eklips te Diellit ne ne 4 grad te shenjes se Bricjapitqe realizohet me date 26/12ne Bricjap kjo tregon se , ndërkohë do të keni punë të ndryshme dhe do të mbeteni në pritje për gjëra që keni lënë për një kohë të gjatë. Me date 29/12 ku Merkuri futet ne shenjen e Bricjapit ku ka te bej me ekonomine komonikimin afat gjat dhe gjithcka lidhet me punen tuaj, me njerëzit në mjedisin shoqëror dhe mos pritni gjithmonë që të gjithë të jenë dakord me ju.Ndonjëherë kokëfortësia e juaj ju çon në konsiderata të gabuara kështu që përpiquni ta bëni atë më të arsyeshëm dhe të matur. Në rrethin e familjes suaj dikush do të kërkojë ndihmë, është një ide e mirë të përpiqeni të jeni pranë një personi që ka nevojë për ju.

Parashikimet në dashuri: Në dashuri ju që jeni në një marrëdhënie të përhershme duket sikur dëshironi të jeni të bindur se marrëdhënia juaj është e kënaqshme për ju dhe se kaloni mirë me i/e dashuren tuaj, por thellë brenda jush mendoni se diçka duhet te beni me serioze sesa jeni tani ne keto moment , pra në vend që të përpiqeni e të mendoni ndryshe, është mirë të flisni me me prsonin tuaj dhe të shprehni me sinqeritet absolut ato që ndjeni ose keni frikë.Nuk ka asnjë arsye për të heshtur në diçka që mund të zgjidhni duke nxjerrë në pah se çfarë po ndodh me ju. i/e dashura juaj do t’ju dëgjojë dhe do ndiheni shumë më mirë nga përgjigjet dhe dashurinë që do të shprehë.

Parashikimet profesionale: Ne keto dit festive te kesaj jave shoqerohet edhe me nje eklips te Diellit ne ne 4 grad te shenjes se Bricjapitqe realizohet me date 26/12ne Bricjap.Në profesionin tuaj duket sikur këtë javë do të shkoj bukur dhe qetë.Ju keni arritur të organizoni veprimin tuaj profesional vazhdimisht, kështu që shumë shpejt në propozimin që do t’ju bëhet të jeni pozitiv, edhe nëse ajo sjell një ndryshim apo një udhëtim të shkurtër. Me date 29/12 ku Merkuri futet ne shenjen e Bricjapit ku ka te bej me ekonomine komonikimin afat gjat dhe gjithcka lidhet me punen tuaj.Duke menduar se gjithçka që mësoni do të përfitoni dhe në të ardhmen do të jetë burimi juaj i çmuar. Në financa, kurseni pak, ka kapituj që duhet të mbuloni, kështu që lëvizni me temperament.

AKREPI

Të përgjithshmet: Ne keto dit festive te kesaj jave shoqerohet edhe me nje eklips te Diellit ne ne 4 grad te shenjes se Bricjapitqe realizohet me date 26/12ne Bricjap.Kjo javë do të jetë relativisht e qetë dhe pa tensione apo sfida të veçanta. Ju do të shijoni daljet me miqtë dhe të njohurit, do të merreni me veten dhe shëndetin tuaj. Ju do të takoni njerëz dhe të njohurit nga e kaluara juaj që do t’ju ndihmojë të vendosni planet tuaja në rregull dhe të bëni një fillim shumë të rëndësishëm në jetën tuaj. Me date 29/12 ku Merkuri futet ne shenjen e Bricjapit ku ka te bej me ekonomine komonikimin afat gjat dhe gjithcka lidhet me punen tuaj.. Mbani balancat.

Parashikimet në dashuri: Në dashuri ju që nuk keni një partner, shijoni daljet me miqtë, lëreni joshjen tuaj dhe së shpejti do të hyjë në jetën tuaj dashuria që prisnit! Pra, shijoni gjithë të mirat që vijnë me ardhjen e Vitit të Ri!

Parashikimet profesionale: Në profesionin tuaj gjithçka po shkon mirë dhe ambienti juaj i punës duket të jetë i qetë për shfaqjen e ideve të reja dhe propozimeve inovative.Në biznesin tuaj gjithçka po shkon mirë dhe ambienti juaj i punës duket të jetë i qetë dhe pjellor për shfaqjen e ideve të reja dhe propozimeve inovative.Së shpejti do të merrni shpërblime që do t’ju japin edhe më shumë kënaqësi. Por kjo nuk ju bën të vetëkënaqur, ju vazhdoni të punoni me një program.Në financat tuaja, gjithçka duket se po përmirësohet.

SHIGJETARI

Të përgjithshmet: Ne keto dit festive te kesaj jave shoqerohet edhe me nje eklips te Diellit ne ne 4 grad te shenjes se Bricjapitqe realizohet me date 26/12ne Bricjap. Shtyrja e një udhëtimi që dëshironi të bëni do t’ju bëjë të humbni humorin tuaj por njekohesisht do te merni dhe nje lajm ideal ne lidhje me punen dhe ekonomin tuaj, por mendoni për çdo pengesë për mirë, pasi miqtë dhe do ju rregullojnë përsëri humorin. Në rrethin tuaj të familjes, tensionet do t’ju bëjnë të mbani ton të ulët dhe të largoheni nga disa njerëz që ju mërzitin dhe shumë mirë bëni!

Parashikimet në dashuri: Në dashuri ju që jeni vetëm, lërëni joshjen tuaj të prek njerëzit përreth jush dhe nuk do të jeni për shumë kohë vete, pasi Afërdita tekUjori ditët e fundit po përgatit për ju shigjetarët një dashuri shumë të fortë për t’ju shënuar të një personi nga e kaluara që do të vijë shumë energjikisht në jetën tuaj.

Parashikimet profesionale: Ne keto dit festive te kesaj jave shoqerohet edhe me nje eklips te Diellit ne ne 4 grad te shenjes se Bricjapitqe realizohet me date 26/12ne Bricjap.Jeni punëtor, organizativ dhe doni të udhëheqni vendin tuaj të punës. Ky qëndrim, megjithatë, krijon kundërshtime të mëdha me njerëzit në punën tuaj dhe bashkëpunëtorët tuaj.Mundohuni t’i ulni pak tonet dhe mos punoni me kokëfortësi, sepse këtë javë do t’ju sjellë përballë situatave të paparashikueshme që nuk do t’ju pëlqejnë. Ju duhet të tërhiqeni ndonjëherë, mos harroni! Në financat tuaja keni kaluar disa vështirësi, por ende keni plagë të hapura dhe borxhe që duhet të planifikoni, prandaj mos bëni shpenzimetë kota.

BRICJAPI

Të përgjithshmet: Ne keto dit festive te kesaj jave shoqerohet edhe me nje eklips te Diellit ne ne 4 grad te shenjes se Bricjapitqe realizohet me date 26/12ne Bricjap. Nga njëra anë, do të jeni gati për të bërë hapje të mëdha dhe hapa, dhe nga ana tjetër do të ndjeni fort gjendjen e zvarritjes. Disa njerëz nga mjedisi juaj shoqëror do t’ju ndihmojnë të promovoni një propozim që do t’ju sjellë shumë përfitime në planet tuaja për veprim shoqëror dhe angazhim në aktivitetet sociale të zonës suaj. Me date 29/12 ku Merkuri futet ne shenjen e Bricjapit ku ka te bej me ekonomine komonikimin afat gjat dhe gjithcka lidhet me punen tuaj.

Parashikimet në dashuri: Në dashuri, marrëdhënia juaj dhe momentet që kaloni me i/e dashuren tuaj janë shumë të ngrohta dhe unike, keni arritur të jeni shumë afër partnerit tuaj dhe të komunikoni në mënyrën e duhur metë. Gjërat e së kaluarës janë prishur dhe të gjitha fobitë tuaja duket se kanë kaluar në të kaluarën.Një udhëtim i shkurtër do t’ju japë mundësinë të jeni edhe më afër bashkëshortit tuaj dhe mendimit për të marrë hapat e ardhshëm në marrëdhënien tuaj.

Parashikimet profesionale: Ne keto dit festive te kesaj jave shoqerohet edhe me nje eklips te Diellit ne ne 4 grad te shenjes se Bricjapitqe realizohet me date 26/12ne Bricjap. Ju jeni tepër punëtor dhe metodik, të gjithë njohin aftësi të veçanta dhe të dallueshme. Njohja juaj nga kolegët dhe ambienti i punës ju bën të ndiheni të kënaqur dhe ju sfidon që të merrni hapa edhe më të mëdha dhe të vendosni plane profesionale.Në financat tuaja. kujdes, mos u largoni me humbjen e planifikimit tuaj.

UJORI

Të përgjithshmet: Ne keto dit festive te kesaj jave shoqerohet edhe me nje eklips te Diellit ne ne 4 grad te shenjes se Bricjapitqe realizohet me date 26/12ne Bricjap.E mirë dhe e favorshme do të jetë java për ju, pasi kontaktet dhe njohjet me njerëz të rinj, të njohurit e rinj, sugjerimet dhe udhëtimet do të jenë në ballë të ditëve. Ju do të merreni me veten dhe me përmirësimin e komonikimit tuaj, do të bëni blerje që do t’ju kënaqin në veçanti, dhe do të keni daljet e shpeshta që do t’ju sjellin më afër qëllimeve tuaja. Një person nga jashtë do t’ju sjellë lajme të këndshme dhe nga familja juaj do të merrni një gëzim të papritur!

Parashikimet në dashuri: Në dashuri, ju që jeni vetëm, sfidat janë shumë dhe interesat tuaja rriten. Joshja juaj po rritet dhe daljet e mbrëmjes tuaj do të rrisin disponimin tuaj erotik.

Përpiquni të jeni i lirë dhe do të shihni se një dashuri e re vjen për të vjedhur zemrën tuaj.

Parashikimet profesionale: Në profesion këtë javë, do të ndjeni shumë lodhje nga puna juaj, do të ndjeni kënaqësi të madhe pasi do të bëni sugjerim që do të stimulojë interesin tuaj dhe t’ju sfidojë.Një udhëtim pune do t’ju tundojë të provoni teknika dhe metoda të reja në punën tuaj. Në financat tuaja mund të shihni se keni vënë gjërat në mënyrë që të mbyllni gjëra nga e kaluara, kështu që ju keni të gjitha arsyet të ndiheni të lumtur dhe të shihni se të ardhurat tuaja do të rregullohen. Vazhdoni kështu!

PESHQIT

Të përgjithshmet: Ne keto dit festive te kesaj jave shoqerohet edhe me nje eklips te Diellit ne ne 4 grad te shenjes se Bricjapit qe realizohet me date 26/12ne Bricjap. Njohjet e reja të cilat mendonit se do t’ju ndihmonin personalisht, nuk do t’ju sjellin atë që keni pasur në mendje. Një ngjarje e papritur do t’ju shpërbëjë, por mos kini frikë, të gjitha do t’i kaloni menjëherë.Në mjedisin tuaj familjar, do të ketë një tension që do t’ju tregojë gjëra që do t’ju mërzitin, por gjithashtu do t’ju ndihmojnë të mësoni gjëra që nuk i keni njohur deri tani.

Parashikimet në dashuri: Në dashrui ju që keni gjetur i/e dashuren tuaj këto ditë, duhet të punësoni inteligjencën dhe mençurinë tuaj për të shmangur situata që do të komplikojnë evolucionin e marrëdhënies tuaj.Ju duhet të trajtoninë mënyrë diplomatike çdo pengesë ose vështirësi që do të ndodhë dhe do të ofrojë zgjidhje që do të kënaqin ju dhe te dashuren tuaj.Nëse jeni në një situatë që ju komplikon edhe më mirë, është koha për të marrë vendime në lidhje me të.Ju jeni një person shumë i veçantë për të qenë në situata që nuk ju bëjnë të lumtur.Nëse jeni në një situatë që ju komplikon edhe më mirë, është koha për të marrë vendime në lidhje me të.

Parashikimet profesionale: Në profesionin tuaj, jeni të lodhur dhe jeni në kufirin e punës së tepërt, përpiquni të relaksoheni pak, të mblidhni forcat, sepse më vonë do të rriten kërkesat dhe pastaj do të shihni lodhjen e vërtet.Në financat tuaja keni dalë shumë nga planifikimi juaj, Me date 29/12 ku Merkuri futet ne shenjen e Bricjapit ku ka te bej me ekonomine komonikimin afat gjat dhe gjithcka lidhet me punen tuaj.