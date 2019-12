Arsyeja pse shampos tuaj duhet t’i shtojni hudher, do ju lere me goje hapur!

Hudhra është një produkt shumë i mirë për rritjen e shpejtë e të shëndetshme të flokëve. Ajo është e pasur me shumë minerale, siç janë magnezi, sulfuri, zinku, hekuri, bakri dhe seleniumi. Përveç sulfurit, hudhra është e pasur me vitaminat A dhe C, fibër dhe aminoacide.

Hudhra ndihmon në reduktimin e rënies së flokut, përforcon rigjenerimin e folikulave të reja, largon toksinat e dëmshme nga lëkura e kokës, si dhe përmirëson pamjen e tyre të përgjithshme. Prania e squfurit në hudhër parandalon formimin e zbokthit në flokë.

Udhëzime të rëndësishme:

Për të dhënë një efekt sa më të mirë për zgjatjen e flokëve, këshillohet shtimi i një thelbi hudhër brenda shampos.

Sigurohuni që kombinimi i hudhrës me shampon të mos përsëritet më shumë se dy herë në muaj.

Nëse e përdorni më shumë se 2 herë, mund të shkaktoni dehidratim lëkure dhe flokësh.

Image result for garlic

Që hudhra të japë efektin e duhur duhet ta vendosni në shampo 2 ditë përpara se ta përdorni. Për sa i përket erës së hudhrës, mos u shqetësoni: Mjafton të shtoni brenda shampos pak mjaltë, i cili do të veprojë si një kondicioner natyror për flokët tuaja.