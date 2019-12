Tërmeti i la pa strehë, 5 fëmijë në çadër mes baltës, rrezikojnë të përmbyten

Aktivistja Edlira Çepani ka denoncuar një situate në Mamurras ku disa banorë, shtëpia e të cilëve është dëmtuar nga tërmeti, po qëndrojnë në një çadër të rrethuar nga balta. Sipas aktivistet, në atë çadër ndodhen edhe 5 fëmijë.

Reagimi i Cepanit:

Kjo çadër është në Mamurras, në mes të baltës në këtë shi, me 5 fëmijë të vegjël. Si kjo janë qindra çadra nëpër fshatra, me fëmijë, të moshuar e njerëz të sëmurë. Sot do jenë përmbytur të gjitha…

Ky dimër nuk kalohet në çadra!

U bëj thirrje të gjithë strukturave qeveritare të pajisin njerëzit urgjentisht me kontenierë (nuk kushtojnë asgjë për shtetin) si një hap provizor drejt banesave të reja.

Sot me këtë shi, të gjitha çadrat do të jenë përmbytur e fëmijët do të jenë duke fjetur me batanijet qull!

Dëgjoni thirrjen e këtyre qindra njerëzve dhe pajisini me kontenier! Unë dua që taksat e mia të përdoren për këtë urgjencë, tani! Nesër do të jetë vonë!