Reshje intensive deri në mbrëmje, të martën temperaturat bien në -5°C

Moti eshte perkeqesuar ndjeshem ne Shqiperi nderkohe qe shume vende te Europes jane perfshire nga stuhite. Mesa duket ky regjim i klimes do te vazhdoje. Mëngjesi dhe paraditja e së dielës sollën reshje të dendura në pjesën më të madhe të territorit. Por, orët në vijim sjellin pakësim të dukshëm të reshjeve në zonat perëndimore, ndërsa ato do të mbeten intensive në zonat lindore.

Kjo situatë do te vijojë deri vonë në mbrëmje kur reshjet do të jenë të pranishme në vend, por në sasi të pakta.

Edhe e hëna, deri në mbrëmje do të vijojë me reshje të pakta, por me erë të fortë, ndërsa dita e martë dhe e gjithë java tjetër sjelle mot të kthjellët, por të ftohtë.

Parashikohet që temperaturat e natës dhe mëngjeseve të javës qe vjen, të zbresin deri -5°C, ndërsa në zonat perëndimore, termometri gjatë mesditës nuk do të shënojë më lart se 13°C, megjithëse do te ketë kthjellime.

Për sa i përket probleme në trafikun detar, era mbetet e fortë. Gjate së hënës, në det të hapur era do të arrijë shpejtësi deri 90 km/h ndërsa dallgëzimi mbetet i lartë, deri 6-7 ballë.a2cnn