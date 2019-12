Rama mbledh neser ministrat, çfare pritet te diskutohet

Kryeministri Edi Rama mëngjesin e ditës së nesërme ka vendosur të thërrasë në takim, të gjithë ekipin e Këshillit të Ministrave.

Edhe këtë herë është zgjedhur formula e mbledhjeve informale jashtë selisë së Qeverisë në Tiranë. Rama do të mbledhë ministrat e tij në Golem, në një resort privat. Pjesëmarrësit janë njoftuar se takimi do të nisë në orën 9:00 të mëngjesit dhe do të vazhdojë gjatë gjithë ditës së hënë.

Në fokus do të jetë analiza për punën e secilit dikaster në 6 muajt e fundit, ku ministrat, njëri pas tjetrit, do të japin llogari para shefit të Qeverisë në lidhje me detyrat që u janë caktuar çdonjërit prej tyre. Gjithashtu, një vëmendje e veçantë pritet t’i dedikohet edhe pasojave të tërmetit të 26 nëntorit dhe planit për rindërtim.