Qytetarja nga Shqiperia grabitet në Pejë, policia arreston të miturin

Një fëmijë i mitur, së bashku me dy persona të tjerë të cilët e kanë ndihmuar, janë arrestuar në Pejë, pas vjedhjes së një çante nga një shtetase e Shqipërisë.

Sipas Policisë, shtetasja e Republikës se Shqipërisë, ka deklaruar se ishte ndalur në rrugën ’Adem Jashari’ dhe kishte hyre në një market, veturën e saj e kishte lenë të parkuar afër marketit dhe në veturë kishte pasur çantën e saj personale.

“Pasi ka dalë nga marketi ka hyrë në veturë, ka vërejtur se i mungon çanta qe e kishte pasur aty. Viktima në çantë ka pasur të holla dhe dokumente si në vijim, 2500 franga në bankënota të ndryshme dhe 500 euro, dokumentet e makinës, patentë shoferin, pasaportën e Republikës së Shqipërisë.

Njësiti i hetimeve, stacioni policor Pejë, menjëherë ka vazhduar intensivisht me veprimet hetimore, ku me datë 22.12.2019 rreth orës 04:00 në një lokal është arritur të identifikohet, arrestohet i dyshuari i rastit të iniciuar të veprës së vjedhjes, shtetasi shqiptar kosovar ( i mitur ), së bashku me dy persona tjerë, të cilët gjithashtu janë të dyshuar lidhur me rastin për ‘Dhënie të ndihmës pas kryerjes së veprës penale’.

I dyshuari me aktvendim të Prokurorit të shtetit është ndaluar për 48h. Rasti me kallëzim penal dërgohet ne Prokurorinë Themelore Pejë”, thuhet në njoftim.

Policia e Kosovës apelon të qytetarët dhe kërkon nga ata që të kanë përkujdesje të shtuar ndaj pronësisë së tyre./KosovaPress/