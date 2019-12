Plas sherri mes Laert Vasilit dhe aktoreve per mbrojtjen e Teatrit

Aktori Laert Vasili ka publikuar në llogarinë e tij në “Facebook”, një video ku dëgjohet se po konfliktohet me regjisorin e njohur, Robert Budina.

Për më tepër, Vasili pretendon se është dhunuar fizikisht nga disa aktorë pjesë e Aleancës për Mbrojtjen e Teatrit.

Në videon e pubikuar prej tij, aktorët ankohen se Vasili ka grisur posterat, ndërsa Vasili e mohon këtë, ndërsa i drejtohet Budinës duke thënë se “nuk ua kam borxh këtë që po më bëjnë”, ndërsa Budina shprehet se “kemi dy vjet këtu…”.

“Kam respekt për Bert Budinën dhe për askënd tjetër”, thotë Vasili.

Ndërsa të tjerë persona ankohen për grisjen e posterave, ndërsa e pyesin Vasilin se pse e bëri këtë. Në video dëgjohen edhe të shara dhe akuza midis tyre.

Krahas videos Laert Vasili shkruan:

“Aleanca e Rehatit”, këta uzurpatorë të pronës publike, në këto çaste pasi më dhunuan fizikisht me në krye z.Robert Budina i cili më futi thonjtë në grykë dhe duke më sharë me libër shtëpie u përpoqën të bëjnë lajm për të dalë nga anonimati i jashtëligjshmërisë!

Një turp e faqe e zezë që ndodh në mes të kryeqytetit nga njerëz të dhunshëm që duan të kthejnë ‘97 në Art! Dhuna dhe çdo formë tjetër e jasthëligjshme do të përballet me drejtësinē!

P.s Haram ato 10 milionë që njerëzit e mi ju kanë sponsorizuar për filmat tuaj z. Budina! Bukëshkalë!