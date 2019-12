Përmbytje te Unaza, rruga e inaguruar nga bashkia “noton” nën ujë

Moti i keq dhe reshjet e shumta të shiut qe rane ne vend gjate 24 oreve kane prekur edhe Tiranen dhe kanë përmbytur edhe unazën e madhe të Tiranës.

Në aksin që përshkon zonën e Selitës konstatohet një sasi e konsiderueshme uji në rrugë, çka ka vështirësuar qarkullimin e automjeteve.

Kjo është një rrugë e re, e inauguruar pak vite më parë, problemit të përmbytjes, gjatë motit të keq, nuk i është dhënë zgjidhje.

Nga ana tjeter vec gjendjes se rrugeve me prani te madhe uji, qytetaret e Tiranes jane perballur keto dite edhe me radhe te medha trafiku e me bllokime per ore te tera ne rruge.