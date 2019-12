ZGJIDHJA: Te ndalet kursi antishqiptar i Rames!

Samiti i tretë i “Minishengenit ballkanik” u zhvillua sot në Tiranë me liderët e Serbisë, Shqipërisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut. Partia “Zgjdhja” ka reaguar pas zhvillimit të Samitit duke shprehur se idea për ‘Minishengenin ballkanik’ është rrezik real për kombin shqiptar.

“Minishengeni ballkanik është falimemtim për ekonominë e Shqipërisë dhe thikë pas shpine për Kosovën”, shprehet “Zgjidhja” në deklaratën për mediat.

Ndër të tjera Partia “Zgjidhja” thekson se Kryeministri i Shqipërisë, me lojën e avokatit të interesave sllave në rajon, është bërë rrezik real për të ardhmen e shqiptarëve në rajon.

Deklaratë shtypi e partisë ‘Zgjidhja’

Të ndalet kursi antishqiptar i Ramës!

Partia ‘Zgjidhja’ e ka deklaruar prej korrikut 2017, gjatë Samitit të Triestes, se idea për ‘Minishengenin ballkanik’ është rrezik real për kombin shqiptar. Ai është falimemtim për ekonominë e Shqipërisë dhe thikë pas shpine për Kosovën. Sllavët në Ballkanin Perëndimor, më të shumtë në numër dhe më të fuqishëm ekonomikisht, do të pushtojnë tregjet e brishta shqiptare me produktet e subvencionuara nga shtetet e tyre, duke i falimentuar fermerët e vegjël shqiptarë dhe duke e bërë Shqipërinë të varur nga ekonomitë e vendeve fqinje.

Kosova e provoi mbi kurrizin e vet ekspansionin ekonomik dhe politikën antishqiptare të Serbisë, ndaj vendosi në nëntor 2018 taksën 100 për qind për mallrat e Serbisë dhe të Bosnjë Hercegovinës. Këto dy shtete jo vetëm që shkelën marrëveshjen e CEFTA-s, por kanë minuar dhe minojnë çdo përpjekje të Kosovës nëpër botë si shtet i pavarur.

‘Minishengeni’ i shteteve slave dhe Shqipërisë që mbështet Rama u shkon për shtat vetëm përpjekjeve të Serbisë për të dominuar tregun me 20 milionë banorë. Kryeministri i Shqipërisë, me lojën e avokatit të interesave sllave në rajon, është bërë rrezik real për të ardhmen e shqiptarëve në rajon. Ai duhet ndalur sa nuk është vonë, në kursin e tij antishqiptar për të rrënuar Shqipërinë dhe për të izoluar Kosovën.