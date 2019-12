Voltana Ademi thyen bojkotin, merr pjese ne mbledhjen e Keshillit Bashkiak ne Shkoder

Për herë të parë pas zgjedhjeve të 30 Qershorit te ketij viti Voltana Ademi ka marrë pjesë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Shkodrës.

Kryebashkiakja e Shkodres në detyrë është shprehur se ndodhet në atë sallë për t’i shërbyer qytetarëve.

“Jam në këtë sallë për t’i shërbyer qytetarëve të mi, paketa fiskale dokument i rendësishëm”, ka thënë ajo.

Voltana Ademi publikoi dokumentin e Kongresit te Autoriteteve Lokale e Rajonale Euripian: Po ndjekim me vemendje zhvillimet neë SHqiperi, se bashku me presidentin e keshillit do te bejme nje vizite te nivelit te larte ne Shqiperi vitin qe vjen.”.

Ademi u shpreh se beson në një vendim të drejtë të Gjykatës Kushtetuese për zgjedhjet e 30 Qershorit.

“Besoj në një vendim të drejte të Gjykatës Kushtetuese për zgjedhjet e 30 Qershorit”, u shpreh Ademi.