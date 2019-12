U mori jetën dy të rinjve në Patos “per nder”, gjykata e Fierit lë në burg gardianin e burgut

Gjykata e Fierit ka dhënë masën “arrest me burg pa afat” për Martin Skëndajn, autorin e vrasjes së dyfishtë në Patos.

Ngjarja e rëndë ku humbën jetën dy të rinjtë, Elis Kapaj 22 vjeç dhe Manol Rapaj 26 vjeç ka ndodhur në poliklinikën e Patosit.

Konflikti me dy viktima ka nisur për shkak të një historie dashurie. Motra e Martinit ka qënë e dashuruar me viktimën Manol Rrapaj. Mirëpo, familja e kësaj të fundit nuk ka qenë dakord me lidhjen e saj me komshiun.

Pas krimit, Skëndaj u dorëzua në polici bashkë me armën e shërbimit pasi ishte gardian në burgun e Fierit.