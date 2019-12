Tritoli ne makinen e prokurorit te Vlores, detaje te reja, cfare filmuan kamerat

Policia ka zbardhur detaje nga ngjarja e rëndë e ndodhur mëngjesin e sotëm në Vlorë, ku makinës së Prokurorit të gjykatës së këtij qyteti, Albert Kuliçi, iu vu tritoli nga një person ende i pa identifikuar.

Sipas policise, mesohet se kamerat e sigurisë kanë filmuar autorin i cili ishte i maskuar dhe ka vepruar me shpejtësi.

Fillimisht ai ka lënë makinën e tij në një rrugicë aty prane vendit te ngjarjes dhe më pas është drejtuar me qetësi për tek makina e prokurorit. Ai ka hedhur një pako me eksploziv dhe më pas është larguar me shpejtësi.

Pas 30 sekondave lënda plasëse është aktivizuar dhe ka shpërthyer duke shkatërruar makinën e prokurorit Kuliçi.

Autori ka mundur të largohet duke përfituar nga ora dhe errësira. Edhe pse po punohet për gjetjen e tij, autori ende nuk është identifikuar.