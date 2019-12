Tritol makines se prokurorit, reagon kreu i gjykates se Vlores: Ata qe kane vjedhur s`do ti gezojne

Kryetari i Gjykatës së Vlorës, Skënder Haluci, ka reaguar duke dënuar aktin e vendosjes se lendes plasese ne makinen e prokurorit Albert Kulici. Kryegjyqtari e ka cilësuar ngjarjen një gjest frikacak prej burracakësh.

“Jemi në mbështetje të tij dhe për ta mbështetur në aktivitetin e tij si prokuror. Nuk ka asnjë lidhje tjetër vetëm nga detyra. Është ngjarje shumë e shëmtuar prej frikacakësh e burracakësh që veprojnë me maska dhe me tritol.

Ne do të përgjigjemi me akte dhe me dënime. Nuk tërhiqemi. Gra e burra në Prokurinë dhe në Gjyqësorin e Vlorës punojnë natë e ditë vetëm për të zbatuar ligjin. Janë disa raste që goditet gjyqësori. Po goditet gjyqësori edhe me baltë jo vetëm me tritol.

Siguroj qytetarët e Vlorës që kanë vu dorë, dhe kanë grabitur prona të qytetarëve të Vlorës nuk kanë për t’i gëzuar. Ka lidhje me ngjarje konkrete dhe jo konkrete.

Janë më shumë se 4 milion euro të sekuestruara. Ajo është e vetmja pistë. Kam shumë besim se ngjarja do të zbardhet.” tha Haluci.