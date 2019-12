Reshje shiu, parashikimi i motit per diten e sotme

Shqiperia sot do të mbizotërohet nga alternime kthjellimesh dhe vranësirash të cilat do të sjellin reshje shiu në të gjithë territorin.

Sipas parashikimeve reshjet do të intesfikohen gjatë pasdites dhe në darkë. Moti me reshje shiu do të vazhdojë për disa ditë, ku sipas sinoptikanëve edhe dita e hënë na pret me reshje. Në zonat malore reshjet do jenë në formën e dëborës.

Sipas Meteoalb, temperaturat do të pësojnë një rritje të lehtë ku do variojnë: në zonat malore nga 00ºC deri në 08ºC, në zonat e ulëta nga 07ºC në 17ºC dhe në zonat bregdetare nga 12°C në 18ºC.

Era do të fryej në drejtim Jugor me forcë valëzimi deri në 6 ballë.

Në Kosovë moti do të jetë i kthjellët me alternime vranësirash të cilat të cilat do të sjellin reshje shiu thuajse në të gjithë territorin.

Temperaturat do të pësojnë një rritje të lehtë ku do të variojnë: në zonat malore nga 01ºC deri në 10ºC dhe në zonat e ulëta nga 05ºC në 12ºC.

Në fotot e mëposhtme do gjeni parashikimin e motit në Shqipëri dhe jo vetëm