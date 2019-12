Kosova ende pa qeverine e re, Qytetaret bejne pergjegjese VV dhe LDK

Në mesin e entuziazmit të fitores, lideri i Vetëvendosjes, Albin Kurti pat deklaruar se koalicioni mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe LDK-së do të vulosej 72 orë pas certifikimit të rezultateve. Kanë kaluar tre javë prej atëherë, dhe ende nuk ka një marrëveshje për formimin e qeverisë.

Qytetarët e Kosovës ende shpresojnë që ky koalicion të ndodhë, kurse, ndërsa faktin që deri tani nuk është arritur dot kompromisi, e konsiderojnë si papërgjegjësi politike. Posti i presidentit është ai që po pengon arritje e ujdisë. LDK-ja pretendon ta marrë ajo, në mënyrë që të ketë sic thotë, një baraspeshë qeverisëse. Sipas Bajram Hyseni, fajtori kryesor i cili e ka lënë peng mos krijimin e institucioneve të reja të Kosovës është pikërisht Isa Mustafa.

“Isa nuk lëshon pe, është komunistë i vjetër ..Vetëvendosje është fituese, mirëpo nuk ka me kënd me bë koalicion…Krejt fajet Isa i ka…Po sa herë të shkoj në zgjedhje për Vetëvendosjen kom me dal me votua…Mirë nuk është se harxhime të mëdha, por është edhe tjetra punë më mirë me shku në zgjedhje sesa me zhagit, sepse ashtu ashtu nuk kanë me mund me u marrë vesh, Isa nuk lëshon pe, është komunistë i vjetër”, tha Bajram Hyseni.

Të tjerë, fajësojnë të dyja palët.

“Po është papërgjegjësi e kësaj elite politike, sidomos e këtyre partive që kanë fitu zgjedhjet, qytetarët ua kanë dhënë besimin dhe e kanë parë se duhet me u bë ndryshimi, këta nuk po e bëjnë ndryshimin por po dihet mbi të gjitha se është interesi i tyre personal dhe partiak mbi atë shtetëror, qytetar dhe Republikën…jo nuk duhet me shku në zgjedhje, duhet me u marrë vesh të dy palët, duhet me lëshuar pe nga pak, sidomos këta që po lypin president…Unë nuk dal hiq me votuar dhe është përgjegjësi e tyre nëse e qojnë vendin në zgjedhje”, tha Mehmet Canolli.

“Fajin për mos krijimin e institucioneve e kanë dy partite.. Nuk është situatë e mirë, më mirë me përfundu tani si janë marrë vesh sesa me shkua prapë në zgjedhje”,tha Rrahman Dema.

Të premten, Kurti dhe Mustafa zhvilluan një tjetër takim mes tyre, por as këtë radhë, nuk pati tym të bardhë.