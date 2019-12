Instagrami sjell nje opsion te ri qe do te ndaloje bullizmin

Instagram do të vijë me një risi për të gjithë përdoruesit. Duhet të mendoheni dy herë përpara se të shkruani një përshkrim ofendues në fotot që do të publikoni.

Opsioni i ri që Instagram do të sjellë i cili do të jetë funksional në vitin 2020, lidhet me përshkrimin që ju i bëni fotove dhe videove që publikoni, apo në komente.

Ky opsion i ri është bërë më qëllimin për të reduktuar bullizimin online.

Pra, nëse ju në përshkrimin e fotos apo videos që publikoni, ofendoni dikë, opsioni i ri “Al”, do t’ju njoftojë që postimi duhet fshirë ose duhet ta editoni.