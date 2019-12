“Flirti” i Rames me Vucic, Ngjela: Rama nuk ia del dot me vallen serbe

Spartak Ngjela ka kritikuar ashper ate qe e cileson si flirt te Edi Rames me Vucicin dhe me Serbine. Ne nje shenim ne faqen e tij ne rrjetet sociale Ngjela shprehet se Rama nuk ia del dot me vallen serbe.

Postimi i Ngjeles:

Presidenti i Serbisë mohoi masakrën e Raçakut.

Rama është përpara provës shqiptare: pushteti i Ramës është investim i shqiptarëve, apo investim i fqinjëve armiq gjakatarë antishqiptarë?

A do ta vijojë Rama flirtin absurd me Vuçiçin?

Vuçiçi ishte ndër autorët ministra të masakrës së Raçakut.

E di Rama këtë fakt?

E pra, pikërisht këtu do të nisë të arsyetohet gjithçka, sepse Raçaku ishte krimi serb kundër shqiptarëve, i cili hapi rrugën e shqiptarizmit si fuqi e historisë së sotme në Ballkanin Perëndimor, por dha edhe faktin për vendimin historik të presidentit Bill Klinton në bombardimin e Beogradit.

E pra, çdo të bëjë Rama? Do të vijojë flirtin me Vuçiçin për të na thënë se “kjo është politikë”?…