Vrau e dogji me benzine kusheririn e tij ne Korçe, kush eshte 18 vjeçari

Autori i vrasjes dhe viktima Flamur Duci janë kushërinj me njeri-tjetrin.

18 vjecari Devis Hoti rezulton të ketë lidhje familjare me viktimën Flamur Duci.

48 vjecari u vra me thike dhe më pas u lye me benzinë për tu djegur para dyqanit të tij në fshatin Mborje ditën e enjte në mengjes.

Pas krimit mbi 70 persona nga fshati Mborje u shoqëruan mes te cileve edhe babai i autorit te dyshuar te krimit, derisa policia arriti tek 18 vjecari Devis Hoti.

Ai ka qënë I dënuar më parë për plagosje të rëndë me dashje.

Burime te rezervuara thane per Vizion Plus në mes të kësaj historie të rëndë krimi mes dy pjestareve të një gjaku mund të jetë një femër, pra dyshohet se kemi të bëjmë me një krim pasioni ndonëse ende kjo pistë nuk konfirmohet.

Flamur Duci jetonte I vetëm prej pak kohësh pasi ishte ndarë nga gruaja e tij.