“Shkarkohet pedagogu, denoncoi problemet me ndërtimet pas tërmetit në Durrës”

Inxhinieri i ndertimit Agim Seranaj nga detyra e zv.Dekanit të Fakultetit të Inxhinierisë në Universitetin Politeknik.

Shkarkimi vjen ne nje kohe kur Seranaj ka denoncuar jo vetem demet ne objektet e prekura nga termeti ne Durres por ka denoncuar edhe parregullsi dhe mangesi ne vleresimin e objekteve.

Vendimin per shkarkimin e inxhinjerit e ka bere publik ish kryeministri Sali Berisha.

Pedagogu shkarkohet nga detyra se tha te verteten per termetin dhe demet e tij!

Doktor Pershendetje ,po ju informoj per kete rast E shkarkuan se kishte shkuar tek rrenojat e Durresit me studentet Edhe po thonte te verteten per termetin dhe per demet e tij.