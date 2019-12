Paketa ‘Anti-shpifie’, Meta: Do ta shoh me shume vemendje

Në një kohë kur pritet edhe qëndrimi i presidentit në lidhje me dekretimin apo jo të paketës ‘Anti-shpifje’, vjen një reagim nga presidenti Ilir Meta.

Në një deklaratë për mediat, kreu i shtetit tha se do ta shohë me vëmendje këtë ligj si dhe aktet që u miratuan në Kuvend. Do ta shoh të gjithë të zbardhur paketën ‘Anti-shpifje’. Do të shohim aktet që u miratuan në Kuvend”, tha ai.