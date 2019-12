Minishengeni ballkanik, Thaçi: Nuk behemi pjese e eksperimenteve rajonale

Sot dhe nesër në Durrës do të mbahet Samiti i Tretë për Minishengenin Ballkanik. Të pranishëm do të jenë Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç dhe kryeministri i Maqedonisë, Zoran Zaev, ndërsa Kosova e refuzoi ftesën. ‘Nuk bëhemi pjesë e eksperimenteve rajonale’ deklaroi Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi. Kryeministri Edi Rama u shpreh se mospjesëmarrja e Kosovës në këtë tryezë, e cila pranohet dhe nga SHBA dhe Europa, e nxjerr humbëse politikën e Kosovës në sytë e amerikanëve. Mbrëmjen e djeshme kreu i qeverisë tha pjesë e këtij takimi do të jenë edhe zyrtarë të DASH-it, Bankës Botërore, BERZH dhe organizatave të tjera.

“Do të vijnë të gjithë, Kosovën përsëri e kam ftuar. Do të vijnë nga SHBA, i dërguari special i SHBA-ve Palmer më ka shkruar personalisht dhe më ka kërkuar dy ftesa zyrtare, sepse do të dërgojë dy persona të posaçëm nga departamenti i Shtetit në mbështetje të këtij procesi. Do të vijnë nga Komisioni Europian por akoma nuk kemi një konfirmim, nga Banka Europiane. Do të vijnë të gjithë. Nuk ka gjë më të gabuar sesa Kosova që është fitimtare e luftës të kthehet në humbës, të izolohet e të kërkojë madje edhe nga ne që të izolohemi” tha Rama. Takimi i radhës në Durrës, vjen pas atij të Novi Sadit të Serbisë që ishte i pari dhe Ohrit në Maqedoni.