Komentuesit sulmojne Ramen: Ardhja e Vuçiç eshte turp

Në kuadër të të ashtuquajturit “Samiti I Mini-Shengenit Ballkanik” kanë mbërritur në Tiraën kryeministri i Maqedonisë së Veiut Zoran Zaev dhe Presidenti I Serbisë Aleksandër Vuçiç, ndërsa ky I fundit është pritur me protesta, pankarta dhe fërshëllima.

Qytetarët të shumtë të organizuar nga aktivistët e Lëvizjes Vetëvendosje me qendër në Shqipëri, kanë dalë para Hotel “Rgner” në kryeqytet ku edhe ka ndodhur takimi parë mes tre lidërëv duke kundërshtuar këtë iniciativë.

Ndërkohë që Edi Rama ka publikuar momentet e pritjes së mysafyrëve në rrjetet sociale, bien në sy qindra komentues që e kundërshtojnë këtë takim në të cilin nuk merr pjesë Kosova, shkruan Fax web.

Një komentues shkruan në profiling e Ramës: “Marrë të kesh Edi Rama i l*shit, thikë pas shpine po i jep vëllit të vogël Kosovës”

Një tjetër shkruan: “Ai blen armë e na vret me miellin me helme e me ushqime të skaduara e ti e pret si pasha, shikoje me sytë e Kosovës atë kriminel”

Një tjetër komentues ka shkruajtur: “Njëri nga këta i mban shqiptarët në burg, njëri i urren kaq shumë sa që nuk ka kush, tjetri i ka izoluar shqiptarët dhe do ti mbysi dalëngadalë”