Durres/ Po vidhte banesen e evakuuar nga termeti, ne pranga hajduti

Një 42-vjeçar ka rënë në prangat e policisë, pasi u kap në flagrancë duke vjedhur në një prej pallateve të evokuara nga tërmeti. Ngjarja në fjalë është regjistruar në nr. 17, Durrës. Burime zyrtare nga policia bënë me dije se shtetasi me inicialet L. T., banues në Durrës.

Të njëjtat burime bënë me dije se në Krujë janë arrestuar edhe dy të rinj nga Shkodra, të cilët ishin duke qarkulluar me një automjet do kryenin vjedhje në zonën e Krujës. Nga kontrolli i ushtruar në brendësi të automjetit, Policia gjeti dhe sekuestroi mjete që shërbenin për hapjen e dyerve të banesave dhe të automjeteve, doreza e pajisje të tjera që do shërbenin për të realizuar vjedhjet.

Në përfundim të veprimeve të para u bë arrestimi në flagrancë i drejtuesit të automjetit, shtetasit E. R., 25 vjeç, banues në lagjen Dobrac, Shkodër, i dënuar më parë dhe i pasagjerit shtetasit N. P., 23 vjeç, banues në Shkodër. Materialet në ngarkim të shtetasve të mësipërm do t’i kalojnë Prokurorisë, për veprat penale “Vjedhja” dhe “Sigurimi i mjeteve për vjedhje”, në bashkëpunim.