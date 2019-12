Berisha publikon dokumentin: Shkarkohet profesori i Inxhinierise sepse tha te verteten mbi termetin

TIRANË

Ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar vendimin e shkarkimit nga detyra të zv.Dekanit të Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit, Agim Seranaj. Përmes një status në “Facebook”, Berisha publikon mesazhin e qytetarit dixhital i cili thotë se ky shkarkim lidhet me punën dhe të vërtetat që ka deklaruar profesori gjatë inspektimeve të kryera me studentë në banesat e shkatërruara nga tërmeti në Durrës.

“Pedagogu shkarkohet nga detyra se tha te verteten per termetin dhe demet e tij!Lexoni mesazhin dhe shikoni dokumentin e qytetarit dixhital! sbDoktor Pershendetje ,po ju informoj per kete rast E shkarkuan se kishte shkuar tek rrenojat e durresit me studentet Edhe po thonte te verteten per termetin dhe per demet e tij”-shkruan Berisha.