Ahmetaj betohet para Presidentit Meta si Minister i Shtetit per Rindertimin

Ministri i Shtetit për Rindërtimin betohet para Presidentit të Republikës

20 dhjetor 2019

Në Institucionin e Presidentit të Republikës u zhvillua ceremonia e betimit të Ministrit të Shtetit për Rindërtimin, z.Arben Ahmetaj.

Pas ekzekutimit të himnit kombëtar dhe leximit të dekretit përkatës, Ministri i Shtetit për Rindërtimin, duke vendosur dorën mbi Kushtetutën e Shqipërisë, u betua se: “Betohem në nderin tim, se do të zbatoj me përpikmëri Kushtetutën dhe ligjet, si dhe do të kryej me përgjegjësi detyrën shumë të rëndësishme që më është besuar, të anëtarit të Këshillit të Ministrave!”

Presidenti i Republikës, Sh. T. Z. Ilir Meta, duke i dorëzuar dekretin, i uroi Ministrit Ahmetaj suksese në këtë detyrë shumë të rëndësishme.