Nis punen Gjykata e Posaçme per Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

TIRANE

Nis sot punën Gjykata e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Këshilli i Lartë Gjyqësor caktoi 12 gjyqtarë të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda dhe 6 të Gjykatës së Apelit, gjyqtarë të posaçëm.

GJKKO do marrë në dorë dosjet e bujshme të gjykuara më herët me nga Gjykata e Krimeve të Rënda. Me ngritjen e SPAK e cila ‘shkrin’ Prokuorinë e Krimeve të Rënda, është pikërisht Gjykata e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar që do të jepë vendim fajësie apo pafajësie për çështjet e hetuara prej saj.

Selia e GJKKO është në ndërtesën aktuale të Gjykatës së Krimeve të Rënda, e cila prej ditës së sotme nuk do të jetë më funksionale.