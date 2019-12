Sherri në “Opinion”, Marku: Mos ha m.., më lër të flas ose të godita me shishe

Gjatë debatit që po zhvillohet në studion e “Opinion” për paketën anti-shpifje të propozuar nga qeveria, i ashpër ka qenë debati mes deputetit të PS Musa Ulqinit dhe pedagogut Mark Marku.

Musa iu drejtua Markut duke i thënë se nuk do të donte që fëmijët e tij të kishin një diplomë me firmën e këtij të fundit.

Po debati ka dehgraduar kur Marku është nervozuar pasi nuk po e linin të fliste, duke iu drejtuar Ulqinit se do t’i gjuante me shishen e ujit, si dhe duke i thënë “mos ha m*t”.

Marku: Musa të dëgjova 20 minuta dhe më duket sikur po dëgjoj Radio Tirana para nja 50 vjetëve… emisioni i lajmeve, parti apo bën ketë, po bën atë.

Ulqini: Marku, dëgjo, ke ardhur në Komision dhe ke përdorur terma..

Marku: I përdor si të dua se nuk kam ndërmend të kem frikë nga ju.

Ulqini: Respekto se je profesor.

Marku: Po pra se jam profesor po them mos thuaj…

Ulqini: Unë jam njeri i votuar dhe flas në emër të atyre qytetarëve që ti me shokët e tu i nxore në mes të natës.

Marku: A ke urdhër të mos më lesh të flasë?!

Ulqini: Di vetëm një gjë, po të garantoj, që unë fëmijën tim nuk do desha kurrë që të kishte në diplomën e tij firmën tënd, sepse nuk flitet siç flet ti, nuk fyet siç fyen ti dhe nuk bëhet politikë siç bën ti.

Marku: Po sigurisht se ti do ta çosh tek shkolla e partisë…

Ulqini: Fëmijët e mi janë të shkëlqyer. Fyerja nuk është argument.

Marku: Nuk po të fyej, ju se keni për fyerje…

Ulqini: Si mund të pohosh gjëra të tillë ti, nuk arrij ta kuptoj.

Marku: Po më lër more të flas tani…O Blend të lutem më lë të flas …po si do mbaroj po s’më latë të flas si do mbaroj.

Fevziu: Mark thuaja atë që ke për të thënë.

Marku: Më lini pra të flas.

Fevziu: Dakord po thuaje.

Mark Marku: Po si të them kur më ndërhyn ai mua.

Fevziu: Sepse ti merresh me politikë merru me atë që ke për të thënë.

Marku: Me këtë po merrem po s’të lë ai …a ka mundësi të më lini të flas apo ta lëmë këtë gjë.

Fevziu: Këtë po të them fol.

Marku: Dhe mos më ndërprisni më se do ju shaj po më ndërhytë.

Ulqini: Na ke sha boll.

Marku: Dhe do të masakroj…do të hedh këtë shishen në kokë…boll. Boll se do ta mbyll gojën me forcë …Do ta mbyll gojën me forcë po them.

Elira Kokona: Kjo është vepër penale.

Marku: Mos ha m*t më po të them… Kaq po ju them mos hani m*t më mos ndërhyni kaq po them… /tvklan