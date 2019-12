Salianji: Gjyqtari që më dënoi është kapur me 30 mijë euro, ka histori me sekretaren

Artan Gjermeni është gjyqtari që ka dënuar me 1 vit burgim ish-deputetin e PD Ervin Salianji për rastin “Babalja”. I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, ish-deputeti demokrat Salianji u shpreh se gjyqtari Gjermeni ka qenë i akuzuar nga SHISH për lidhje me krimin.

Ndër të tjera, Salianji tregoi se Artan Gjermenit i janë kapur më parë edhe 30 mijë Euro dhe ka qenë i përfshirë në një sherr me një gjyqtar tjetër për një sekretare.

Ervin Salianji: Gjykatësi i drejtësisë së vjetër është i akuzuar nga SHISH për lidhje me krimin, i akuzuar nga ish-Kryeministri për lidhje me bandën e Lushnjes dhe shërbëtor i bandës së Lushnjes, i kapur me 30 mijë Euro pas një sherri banal. Gjyqtari Artan Gjermeni, pas një sherri për konflikt banal për një histori rozë me një gjyqtar tjetër ku është goditur me thikë, i kanë gjetur 30 mijë Euro…

Blendi Fevziu: Ç’domethënë histori rozë?

Ervin Salianji: Histori rozë, banalitet. Ky gjyqtar është kapur dhe është zënë me një gjyqtar tjetër për një histori rozë, për punë sekretareje. Është goditur me thikë, dihet kjo dhe është publike mediatikisht. I kanë gjetur 30 mijë Euro në makinë dhe procesverbali u zhduk nga kjo Prokurori e cila më akuzon mua sot.

Blendi Fevziu: Po 30 mijë Euro ku shkuan?

Ervin Salianji: Po pra ku shkuan? Nuk di askush ku shkuan 30 mijë Eurot edhe gjyqtari është gjyqtar.