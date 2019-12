Rama: Thumana do jete shembull, s’do ngjaje me zonen e degraduar

Kryeministri Edi Rama premtoi nga foltorja e Kuvendit se në vitin 2020 Thumana do të jetë një shembull, që do të rrezatojë fuqinë e vizionit, sa i përket pikëpamjes urbane.

Duke bërë një bilanc të familjeve të akomoduara deri më tani, pasi janë prekur nga tërmeti i 26 nëntorit, kreu i qeverisë tha se shumë shpejt do të shihen filizat e parë të procesit të rindërtimit, prej ku do të fillojë të bëhet dhe dallimi i madh mes të djeshmes dhe të ardhmes për të gjitha familjet e prekura.

Pjesë nga mesazhi i Ramës në Kuvend:

Unë nuk e di nëse dikush e kishte imagjinuar se qeveria shqiptare do të arrinte të bënte atë që bëri, në kushtet e një befasie të jashtëzakonshme, ku mijëra njerëz u gjendën në rrugë, pa strehë. Në Shqipëri ka pasur fatkeqësi natyrore shumë më të lehta dhe njerëzit janë kalbur rrugëve, nëpër çadra, janë harruar dhe faktikisht u është dashur një kohë e tejgjatë për të rimarrë veten.

Në më pak se 10 ditë mbi 13 mijë persona janë akomoduar. 4132 njerëz të kategorive të ndryshme sociale janë akomoduar në hotele, që për standardet e Shqipërisë janë hotele luksi, me të gjitha shërbimet si të ishin turistët gjermanë apo norvegjezë të ardhur këtu dhe me të gjithë përkujdesjen shëndetësore.

Janë akomoduar në shtëpi të reja të gjithë familjarët e viktimave. Si asnjëherë më parë të gjitha forcat janë bashkë në një tryezë, të gjithë aktorët e nevojshëm për të çuar përpara një proces rindërtimi, prej ku të dalim më të fortë, duke bërë transparentë të gjitha burimet. Shumë shpejt do të fillojnë të shihen filizat e parë të procesit të rindërtimit, dallimi i madh mes të djeshmes dhe të ardhmes për të gjitha këto familje, shumë shpejt do shihet transformimi tërësor urban dhe social, që nga plaga e krijuar në Thumanë deri te shtëpia më e largët e familjes që është në rrezen e përcaktuar nga kufijtë e gjendjes së jashtëzakonshme.

Me një grup arkitektësh të huaj dhe shqiptarë do të vijojë puna intesivisht për të garantuar që zonat e reja, ku do ndërtohet, të jenë shembuj transformues. Thumana e nesërme nuk do të ngjajë në asgjë me Thumanën e para 26 nëntorit dhe banorët e Thumanës nga banorët e një zone të degraduar nga pikëpamja urbane. Do jetë një shembull që do të rrezatojë fuqinë e vizionit. Do jemi këtu në 2020 kur do t’i shihni të verifikuara.